Hospital de Porto Alegre investe R$ 10 milhões em tecnologia

Aporte deve garantir maior proteção a dados e informações clínicas de pacientes Duda Fortes / Agencia RBS

Dez anos depois de sofrer um ataque hacker que atingiu sua área de recursos humanos, o Hospital Ernesto Dornelles, de Porto Alegre, alcançou R$ 10 milhões em investimento para aprimorar seu arsenal de segurança cibernética. Instalou serviços de tecnologia com a empresa Introduce, de Caxias do Sul.

O aporte, diluído ao longo dos últimos anos, deve garantir maior proteção a dados e informações clínicas de pacientes. A instituição de saúde usou a maior parte dos recursos para conectar sua rede ao centro de operações de segurança da Introduce, que tem capacidade de monitorar, detectar e responder a ameaças digitais com inteligência artificial (IA).

O Hospital Ernesto Dornelles atende cerca de 150 mil pacientes por ano. Faz em torno de 100 mil consultas, 46 mil atendimentos de emergência e 13 mil internações anuais.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)