Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Conflito longo
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Guerra faz países produzirem mais petróleo e buscarem rotas alternativas ao Estreito de Ormuz: "Há movimentos interessantes"

Presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o gaúcho Roberto Ardenghy analisou o cenário em entrevista à Rádio Gaúcha

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