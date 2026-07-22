Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Porto Alegre
Notícia

Grife de chocolates fecha loja no Moinhos de Vento

Não há informações sobre o número de funcionários demitidos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS