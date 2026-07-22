Grife de chocolates fecha loja no Moinhos de Vento

A jornalista Isadora Terra colabora com a jornalista Giane Guerra, titular deste espaço.
A loja da Kopenhagen na Rua Padre Chagas, 339, em Porto Alegre, encerrou as atividades. A coluna foi avisada por um leitor. Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec-POA), o fechamento ocorreu na última quarta-feira (15). Não há informações sobre o número de funcionários demitidos, pois as demissões não passam pelo sindicato.
A coluna tentou contato com o estabelecimento, mas o telefone celular não recebe mensagens pelo WhatsApp nem atende ligações. Também procurou a Kopenhagen, mas sem retorno.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)