Grife de chocolates fecha loja no Moinhos de Vento

A jornalista Isadora Terra colabora com a jornalista Giane Guerra, titular deste espaço.

A loja da Kopenhagen na Rua Padre Chagas, 339, em Porto Alegre, encerrou as atividades. A coluna foi avisada por um leitor. Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec-POA), o fechamento ocorreu na última quarta-feira (15). Não há informações sobre o número de funcionários demitidos, pois as demissões não passam pelo sindicato.

A coluna tentou contato com o estabelecimento, mas o telefone celular não recebe mensagens pelo WhatsApp nem atende ligações. Também procurou a Kopenhagen, mas sem retorno.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)