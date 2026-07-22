GM projeta fabricação de híbridos no RS "logo, logo"

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.
A fábrica da General Motors (GM) em Gravataí parou, na manhã desta quarta-feira (22), para acompanhar a finalização do carro de número 5 milhões produzido na unidade. Em evento realizado para celebrar o marco, o presidente da GM na América Latina, o alemão Thomas Owsianski, disse que a planta gaúcha é uma das mais modernas e competitivas da montadora no mundo e deve seguir assim.
— A cidade vai continuar desempenhando papel estratégico para a General Motors na América do Sul. Vamos investir em tecnologia e em novos produtos — afirmou durante um discurso de quase cinco minutos, sem detalhar quais serão os projetos.
Recentemente, a companhia anunciou um grande aporte de R$ 3,5 bilhões para a produção de veículos híbridos em São Paulo. Preocupou o Rio Grande do Sul ter ficado de fora dessa rodada de investimentos, já que a indústria automotiva avança na eletrificação. Hoje, a unidade gaúcha fabrica apenas modelos movidos a combustão.
No evento, a coluna questionou o executivo sobre qual a previsão para o Estado também receber a fabricação de veículos híbridos. Em resposta, Owsianski disse que isso está "bastante pronto". Ao passo que, o vice-presidente da GM na América do Sul, o brasileiro Fábio Rua, usou a expressão "logo, logo".
— Estamos no processo de desenvolver e finalizar veículos híbridos aqui no Brasil. E, claramente, Gravataí também será um local importante para essa produção — pontuou Owsianski à coluna, com o português falado com sotaque.
Em 26 anos de operação, completos na última segunda-feira (20), a GM investiu cerca de R$ 6 bilhões na unidade de Gravataí. O aporte mais recente, de R$ 1,2 bilhão, foi anunciado em 2024. Ao longo de seus cem anos no Brasil, a montadora já produziu 20 milhões de veículos. Desse total, 5 milhões saíram da fábrica gaúcha.
A produção é de 64 veículos por hora. Fabricam-se os modelos Onix, Onix Plus e Sonic.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)