Gigante dos shoppings finaliza centro de bem-estar e prepara novas torres em bairro de R$ 3,4 bi

Finalizada mais uma das várias etapas do Golden Lake, bairro planejado de Porto Alegre construído pela Multiplan, conhecida pelo BarraShoppingSul e o ParkShopping Canoas. Foi inaugurado o "Wellness Center", como a empresa chama um espaço de 3,5 mil metros quadrados com atividades de bem-estar (como piscina, sauna e academia) feito com R$ 41 milhões para os moradores das torres. O investimento no empreendimento todo é de R$ 3,4 bilhões, com meta de vender R$ 5 bilhões.

— O cronograma está dentro do planejado. Vai depender do momento econômico, mas todas as fases ainda terão de sete a oito anos — projetou o vice-presidente de Desenvolvimento da Multiplan, Marcello Barnes, em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH.

Vice-presidente de Desenvolvimento da Multiplan, Marcello Barnes, disse que cronograma de entregas do projeto está dentro do planejado. Multiplan / Divulgação

Só agora, há 400 empregos gerados pela obra. A próxima fase terá mais 300 postos de trabalho, com foco em mão de obra local. A primeira etapa, o Lake Victoria, já foi entregue aos compradores. Agora está em construção a Lake Eyre e será lançado em breve outro condomínio.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)