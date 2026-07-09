Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Porto Alegre
Notícia

Gigante dos shoppings finaliza centro de bem-estar e prepara novas torres em bairro de R$ 3,4 bi

O investimento no empreendimento todo é de R$ 3,4 bilhões

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