Ferrovias do RS, consignado CLT, reabertura de hospital, atacarejo fechado e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Ferrovias do RS têm carga e são viáveis, garante ministro dos Transportes, George Santoro.
- Juro do consignado CLT terá teto menor, diz ministro da Fazenda, Dario Durigan.
- Durigan ainda tenta convencer bancos a aderirem ao Desenrola Adimplentes.
- Varejo quer fim da taxa das blusinhas "brasileiras" e cria calculadora do imposto de 555 produtos. Entrevista com Carlos Klein, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA)
- Sob gestão de empresa de 92 anos, hospital está com 120 empregos para reabrir na Região Metropolitana. Entrevista com Leno Almeida, diretor de Negócios e Gestão da Saúde do Círculo Saúde, responsável por gestão de hospital em Guaíba.
- Gigante dos shoppings finaliza centro de bem-estar e prepara novas torres em bairro de R$ 3,4 bi. Entrevista com Marcello Barnes, vice-presidente de Desenvolvimento da Multiplan.
- Aberto em 2023 e alagado na enchente, atacarejo fecha as portas em Porto Alegre.
- Clube de padel é instalado com R$ 3,5 milhões no 4º Distrito. Entrevista com Pedro Martins, sócio da Arena Volx Padel.
Produção: Isadora Terra e João Pedro Cecchini
Edição de áudio: Fernando Bortolin, Christan Raphael, Paulo Fraga, Eduarda Brum e Fabricio Correa
Patrocínio: Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
No Spotify:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: operações da Amazon no RS, novas lojas da Renner e tecnologia de POA na Copa do Mundo
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)