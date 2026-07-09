Falta interesse: por que a nova fase do Desenrola está travada nos bancos

A nova fase do Desenrola, para adimplentes – ou seja, para pessoas que estão com as contas em dia, está travada. Até o momento, bancos públicos tiveram adesão oficial, mas ainda não estão operando. Os privados sinalizam falta de interesse. Isso impede a redução da taxa de juro dos empréstimos, que é a intenção do programa do governo federal. Saiba mais no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)