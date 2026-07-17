Exportação do RS à China tem pior primeiro semestre desde 2012

Retração foi mais forte no envio de tabaco (fumo), segundo produto mais comprado pela China, Antonio Valiente / Agencia RBS

Enquanto o Brasil bateu recorde na exportação à China, o Rio Grande do Sul registrou o pior primeiro semestre desde 2012. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) mostram que, de janeiro a junho, os embarques ao país asiático somaram US$ 1,47 bilhão, 1,8% abaixo do mesmo período de 2025.

A retração foi mais forte no tabaco (fumo), segundo produto mais comprado pela China, que despencou a US$ 148 milhões, 51% a menos do que no mesmo período do ano passado. Presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco), Valmor Thesing explica que a base foi alta porque se antecipou embarques para o final do ano passado e o preço de venda foi menor.

— Isso fez com que o início deste ano fosse mais fraco.

A exportação de pasta para celulose também caiu 14,2%, a US$ 113,8 milhões, assim como carne suína, que diminui 68,3% a US$ 12,7 milhões. O envio de óleo de soja, que chegou a US$ 40,7 milhões nos primeiros seis meses do ano passado, evaporou a zero.

— Não acho que seja mudança estrutural, parece algo mais pontual — avalia o diretor de conteúdo e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), Tulio Cariello.

Por outro lado, a venda gaúcha de carne bovina disparou 149,8%, a US$ 70,8 milhões. A antecipação se deve à cota de exportação sem sobretaxa estabelecida pela China. Embarques de carne de frango também cresceram, mas em cima da base baixa da gripe aviária no ano passado. A soja, principal produto exportado ao mercado chinês, avançou 13,2%, a US$ 864,2 milhões. Ainda assim, baixo para um primeiro semestre.

Com tudo isso, a participação chinesa nas exportações gaúchas ficou em 14,9%. Ainda é o principal destino. Também perdeu força a venda aos Estados Unidos (-21,7%), segundo colocado, e para a Argentina (-10,4%), na terceira posição.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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