Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Apetite estrangeiro
Notícia

Exportação do RS à China tem pior primeiro semestre desde 2012

Ainda assim, segue o principal destino dos embarques, seguido pelos Estados Unidos

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João Pedro Cecchini

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