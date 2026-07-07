"EUA têm que aprender iniciativas de sucesso como o Pix", respondeu brasileiro questionado por governo Trump

O economista Gustavo Pessoa é professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Arquivo pessoal

Economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Gustavo Pessoa defendeu que o Pix aumentou os negócios de todas as empresas, inclusive as norte-americanas, durante sua participação na audiência pública do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês). No final foi questionado como o país se beneficiaria da ferramenta brasileira de pagamentos.

— Minha resposta foi que os Estados Unidos, como sendo o país mais importante no mercado financeiro do Ocidente, tinham que aprender iniciativas de sucesso como a do Brasil, porque esse meio digital de pagamento não vai parar por aqui. A tendência é só crescer — contou em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

O Pix tem sido atacado pelo presidente Donald Trump. Agora, é usado como um dos motivos para aplicação de novo tarifaço às importações brasileiras.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: RS fora de aporte bilionário da GM, fábrica falida e renovações de sede de bancos

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)