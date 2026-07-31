Estudo apontará áreas vulneráveis a enchentes nos 497 municípios do RS para sugerir "o que manter e o que tirar"

Coronel Boeira diz que o planejamento das cidades é o principal desafio da reconstrução do RS. Joel Vargas / Governo do RS

Além das ações emergenciais do El Niño deste ano, resta a dúvida sobre como avançaram as discussões levantadas na enchente de 2024 para trocar lugares de cidades. São áreas mais vulneráveis, muitas vezes desenvolvidas na lógica de povoamento ao instalar-se perto de rios. Além do risco às comunidades, elas exigem reconstruções constantes com os fenômenos climáticos mais frequentes e intensos.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o coordenador da Defesa Civil no Rio Grande do Sul, o coronel Luciano Boeira disse que este é o maior desafio agora da reconstrução do Estado. Acrescentou que 60 municípios estão mapeados pela recorrência de inundações.

— Identificamos uma série de infraestruturas críticas dentro da mancha de inundação. É realmente algo que vai ter que ser trabalhado no médio e longo prazo.

Informou que será lançado um edital para um estudo que identificará as áreas de vulnerabilidade dos 497 municípios gaúchos. O material deve ser concluído 300 dias após assinatura do contrato.

— Nós pretendemos entregar para as prefeituras esse trabalho depois de finalizado para ser subsídio para decisões de planos diretores e zoneamento urbano, o que manter e o que tirar de determinadas áreas de mais risco.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)