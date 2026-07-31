Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mapeamento de risco
Notícia

Estudo apontará áreas vulneráveis a enchentes nos 497 municípios do RS para sugerir "o que manter e o que tirar"

Edital será lançado pela Defesa Civil, que já tem a análise em 60 cidades com identificação de pontos críticos

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