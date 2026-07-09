Estreito de Ormuz parado, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 09.07

Agenda

Petróleo em leve alta, com barril a US$ 78. O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz está praticamente parado. Não há bloqueio oficial do canal ainda pelo governo iraniano, mas há receio de ataques aos navios. Os Estados Unidos anunciaram que o cessar-fogo foi interrompido.

Prévia da inflação pelo IGP-M, usado em contratos.

Nos Estados Unidos, pedidos de auxílio-desemprego.

Na Europa, ata sobre a decisão de juro do Banco Central Europeu (BCE).

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Pílulas

Dólar caiu 0,07%, para R$ 5,14. Ibovespa caiu 0,79%, aos 170.653 pontos.

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