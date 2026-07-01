Escala 6x1, combustíveis, preço dos imóveis, dólar, Ibovespa e mais economia 1º.07

Agenda

Começa retirada gradual dos subsídios criados para conter a alta dos combustíveis por causa da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. A primeira medida será o fim da subvenção de R$ 0,35 por litro do diesel. Em paralelo, a Petrobras reduz R$ 0,3515 por litro de diesel. A medida cobre a suspensão do subsídio. O que continua valendo:

Subsídio de R$ 1,12 por litro do diesel

Subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina

Subsídio ao gás de cozinha (GLP)

Desoneração de tributos federais sobre o biodiesel

Desoneração de tributos sobre o querosene de aviação

Petróleo em queda, com o barril em US$ 72.

Presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh fala no Fórum de Sintra, em um momento em que os investidores aumentam as apostas em taxas de juros mais altas.

Proposta de emenda à Constituição (PEC) que determina o fim da escala 6x1 deve voltar a avançar no Senado a partir hoje após mais de um mês de negociações e articulações em Brasília. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) receberá comissão às 8h.

Dados de indústria, fluxo cambial e juros/spread bancário.

Índice FipeZap de Venda de Imóveis Residenciais. Em Porto Alegre, caiu 0,51% em junho sobre maio. Em 12 meses, subiu 2,43%, abaixo da inflação. O preço médio está em R$ 7,5 mil.

Sindilojas Porto Alegre promove o curso Empréstimos na Prática: Riscos e Alternativas Inteligentes. Das 8h30min às 12h, na Rua dos Andradas, 1234/9º andar - Sala da Inovação.

Tá na Mesa da Fedrerasul com o vice-presidente sênior da Scala Data Centers, Luciano Fialho. Saiba mais: Avança projeto de data center de R$ 3 bi na Região Metropolitana: "Se demanda explodir, precisará para ontem"

IBGE divulga a Pesquisa Especial sobre as Enchentes no Rio Grande do Sul (2024).

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Pílulas

Dólar caiu 0,23%, para R$ 5,16. Ibovespa caiu 0,68%, aos 172.024 pontos.

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