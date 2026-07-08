Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Logística
Análise

Entre embates e opiniões totalmente opostas, reunião dá "azeitada" na discussão do leilão das ferrovias do Sul

A proposta do governo federal é fatiar em três a Malha Sul, o que gera forte apreensão no RS

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