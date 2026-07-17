Endividamento e inadimplência recuam no RS

O endividamento das famílias gaúchas recuou a 86,9% em junho interrompendo três altas. Ainda assim, fica acima do mesmo mês do ano passado, diz a pesquisa Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS). Considera dívidas de tomada de crédito, não contas de consumo, como água e luz.

Também houve recuo na inadimplência. Passou a 25,8% famílias com dívidas em atraso.

O que subiu foi o comprometimento médio da renda. Passou a 29,7%, maior patamar do ano.

O juro segue elevado, mas o governo federal lançou em maio uma fase do Desenrola para renegociar contas atrasadas. A conferir se o efeito será temporário ou duradouro.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)