Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Prejuízo calculado
Notícia

Empresas do RS traçam impactos do novo tarifaço de 25% dos EUA

Medida, que entra em vigor nesta quarta-feira (22), renova incerteza entre exportadores gaúchos e reforça busca por novos mercados

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