Empresa gaúcha compra área de 93 mil m² em SP para construir 4 mil apartamentos

A Rock adquiriu a área com mais de 93 mil metros quadrados em Barueri (SP) por meio de um leilão. Rock / Divulgação

Empresa de Porto Alegre do setor de investimentos imobiliários, a Rock comprou em leilão uma área de mais de 93 mil metros quadrados em Barueri, em São Paulo. O projeto está em desenvolvimento, conta o sócio-fundador Marcos Colvero, prevendo torres residenciais com mais de 4 mil apartamentos pelo Minha Casa, Minha Vida.

Em parceria com uma empresa chamada Zinco, o investimento será de R$ 400 milhões. O valor de venda pode chegar a R$ 1,8 bilhão. Os primeiros prédios serão lançados em 2027.

Ideia é investir R$ 400 milhões para construir torres residenciais. Rock / Divulgação

A Rock é uma plataforma de investimentos voltada ao setor imobiliário que começou a operar em 2020 (relembre aqui quando a coluna noticiou). Já emprestou R$ 670 milhões para construções. Recentemente, a coluna informou que a empresa comprou uma área de 175 hectares em Beberibe, no Ceará, para um projeto com hotel, condomínio residencial e área de lazer. Leia aqui: Empresa de Porto Alegre compra 175 hectares para megaprojeto bilionário no Ceará

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)