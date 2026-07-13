Empresa gaúcha compra área de 93 mil m² em SP para construir 4 mil apartamentos

Empresa de Porto Alegre do setor de investimentos imobiliários, a Rock comprou em leilão uma área de mais de 93 mil metros quadrados em Barueri, em São Paulo. O projeto está em desenvolvimento, conta o sócio-fundador Marcos Colvero, prevendo torres residenciais com mais de 4 mil apartamentos pelo Minha Casa, Minha Vida.
Em parceria com uma empresa chamada Zinco, o investimento será de R$ 400 milhões. O valor de venda pode chegar a R$ 1,8 bilhão. Os primeiros prédios serão lançados em 2027.
A Rock é uma plataforma de investimentos voltada ao setor imobiliário que começou a operar em 2020 (relembre aqui quando a coluna noticiou). Já emprestou R$ 670 milhões para construções. Recentemente, a coluna informou que a empresa comprou uma área de 175 hectares em Beberibe, no Ceará, para um projeto com hotel, condomínio residencial e área de lazer. Leia aqui: Empresa de Porto Alegre compra 175 hectares para megaprojeto bilionário no Ceará
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: RS fora de aporte bilionário da GM, fábrica falida e renovações de sede de bancos
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)