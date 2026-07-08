Empresa de aço instala operação de R$ 140 milhões dentro da Usiminas de Porto Alegre

Com sócios do Brasil e dos Estados Unidos, a Steel Warehouse Cisa (SWC) instalará em Porto Alegre a sua segunda unidade industrial do país. A primeira fica em Paulínia, em São Paulo. O investimento será de R$ 140 milhões, principalmente na compra de maquinário italiano. A operação será instalada na estrutura da parceira Usiminas, no bairro Humaitá.
As bobinas com até 30 toneladas de aço serão trazidas de São Paulo e de Minas Gerais, com capacidade para processar 12 mil toneladas por mês. A SWC faz o corte do aço em chapas para clientes como Randon, John Deere, Metasa, e TK Elevadores.
— É um dos nossos principais mercados. Precisamos estar perto. Teremos o benefício do frete menor para levar o produto ao cliente — diz o presidente da SWC no Brasil, Décio Ribeiro da Costa.
A ideia é começar a operar em agosto. O foco é no segmento de máquinas e transporte de cargas. Seu atrativo é a tecnologia “Dynamic Stretch Leveling”, corte que deixa o aço uniforme.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)