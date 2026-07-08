Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Empresa de aço instala operação de R$ 140 milhões dentro da Usiminas de Porto Alegre

Com máquinas da Itália, unidade terá capacidade para processar 12 mil toneladas do metal por mês

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