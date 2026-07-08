Empresa de aço instala operação de R$ 140 milhões dentro da Usiminas de Porto Alegre

Com sócios do Brasil e dos Estados Unidos, a Steel Warehouse Cisa (SWC) instalará em Porto Alegre a sua segunda unidade industrial do país. A primeira fica em Paulínia, em São Paulo. O investimento será de R$ 140 milhões, principalmente na compra de maquinário italiano. A operação será instalada na estrutura da parceira Usiminas, no bairro Humaitá.

As bobinas com até 30 toneladas de aço serão trazidas de São Paulo e de Minas Gerais, com capacidade para processar 12 mil toneladas por mês. A SWC faz o corte do aço em chapas para clientes como Randon, John Deere, Metasa, e TK Elevadores.

— É um dos nossos principais mercados. Precisamos estar perto. Teremos o benefício do frete menor para levar o produto ao cliente — diz o presidente da SWC no Brasil, Décio Ribeiro da Costa.

Presidente da SWC no Brasil, Décio Ribeiro da Costa, destaca que ficar mais perto do cliente ajuda na logística. Steel Warehouse Cisa / Divulgação

A ideia é começar a operar em agosto. O foco é no segmento de máquinas e transporte de cargas. Seu atrativo é a tecnologia “Dynamic Stretch Leveling”, corte que deixa o aço uniforme.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)