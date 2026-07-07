Empresa de Porto Alegre compra 175 hectares para megaprojeto bilionário no Ceará

Área de 175 hectares fica em Beberibe, cidade litorânea do Ceará que fica a 45 quilômetros da capital Fortaleza. Rock / Divulgação

Empresa de Porto Alegre do setor de investimentos imobiliários, a Rock comprou uma área de 175 hectares em Beberibe, a 45 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. A negociação levou dois anos, conta o sócio-fundador Marcos Colvero. Agora o projeto começará a ser desenvolvido, mas deverá reunir lazer, condomínio residencial e hotel. Há potencial de que o aporte fique entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões. A construção será feita com parcerias.

— É uma região muito turística, conhecida pela foz do Rio Choró. Tem recebido muito investimento de fora e instalação de data centers — explica o executivo.

Marcos Colvero é sócio-fundador da Rock, empresa de investimentos imobiliários. Maicon Hinrichsen / Divulgação Critério

O terreno, aliás, fica ao lado do que foi comprado pela Sirena para construção de um resort Club Med.

Nos próximos dias, a coluna terá mais investimentos grandes e curiosos da Rock. A plataforma de investimentos voltada ao setor imobiliário começou a operar em 2020 (relembre aqui quando a coluna noticiou). De lá para cá, já captou para emprestar R$ 670 milhões para construções, principalmente no Rio Grande do Sul e especialmente no Litoral. Porém, já está em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e outros Estados do Nordeste.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)