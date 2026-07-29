Em audiência sobre ferrovias, governos do Sul pedem adiamento do leilão da Malha Sul

Audiência pública reuniu 50 participantes, com maioria pedindo adiamento do leilão até a conclusão de novo estudo. Isadora Terra / Arquivo Pessoal

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Foram quase seis horas de audiência pública para a apresentação e o recebimento de contribuições sobre a concessão dos corredores ferroviários da Malha Sul. O evento, acompanhado pela coluna, ocorreu no Teatro da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), durante a manhã e a tarde desta quarta-feira (29).

Ao todo, 50 pessoas se inscreveram para se manifestar. A maior parte dos participantes criticou a proposta de dividir a Malha Sul em três corredores. Secretários estaduais, deputados, prefeitos, empresários e outros agentes políticos defenderam o adiamento do leilão. Pedem que se espere a conclusão do estudo que será contratado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A ideia é usar o levantamento como contraponto ao estudo da Infra S.A. no qual o governo federal se baseou para propor o fatiamento dos trechos.

Em sua fala, o vice-governador Gabriel Souza afirmou que a modelagem apresentada subestima o potencial de movimentação de cargas do Rio Grande do Sul, desestimula novos investimentos e precisa ser revista antes da publicação do edital. Acrescentou que a projeção também ignora investimentos em andamento, como a instalação de uma nova planta de biocombustíveis em Cruz Alta, que deverá ampliar a produção e a movimentação de cargas na região.

O vice-governador reiterou a posição contrária ao modelo proposto e pediu que a conclusão do estudo seja aguardada.

— Não queremos fatiar. Se fosse possível aguardar até lá (a publicação do estudo), não vejo também prejuízo em uma malha que terá 30 anos de concessão — afirmou.

O coordenador do grupo de trabalho de Ferrovias do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), José Alberto Martins, também defendeu a manutenção da concessão da Malha Sul em um único bloco e criticou a ausência de participação dos Estados na elaboração da proposta.

Ele lamentou o posicionamento recente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) favorável ao modelo apresentado, mas reforça que o Codesul segue unido em defesa de uma alternativa diferente. No evento, não havia representantes do Paraná pelo conselho, atualmente presidido pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

— Santa Catarina não vai abandonar nenhum dos seus Estados vizinhos e tenho certeza de que também não será abandonada por eles (o Paraná). O governo do Paraná esteve sempre com a sua assinatura e a sua digital nesse encaminhamento regional — afirmou.

O superintendente de Concessão da Infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e presidente da sessão, Marcelo Fonseca, informou que as contribuições apresentadas durante as audiências públicas serão analisadas. Em relação às críticas ao fracionamento da malha, explicou que a divisão em três contratos busca atrair operadores com perfis compatíveis com corredores de diferentes densidades de carga.

A quarta e última audiência pública sobre a concessão da Malha Sul está marcada para sexta-feira (31), em Florianópolis. As contribuições poderão ser encaminhadas até 10 de agosto.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)