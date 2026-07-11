El Niño eleva venda de roupas e calçados de inverno em Porto Alegre

O frio intenso e o inverno chuvoso realmente ajudam nas vendas. Nova pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) aponta aumento já na comercialização para 35% dos entrevistados, acima do relato do mesmo período do ano passado. Inclusive a manutenção de venda, citada por 47%, é um bom resultado, pois ocorre em um cenário de endividamento das famílias e juro altos. Ainda que preocupante em vários aspectos, o El Niño incentiva o consumo de peças que dão conforto térmico e proteção contra chuva, acrescenta Pires. Mas...
— O frio extremo está competindo com a geopolítica global no convencimento do cliente para consumir — pondera o assessor de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas POA, Victor Pires, pois 59% relataram aumento de preços puxado por frete e dólar.
O efeito disso é o que o gasto médio por consumidor cai. Está em R$ 267, bem abaixo dos R$ 321 de 2025. Veja por segmento:
- Vestuário: R$ 234
- Calçados: R$ 268
- Cama, Mesa e Banho: R$ 369
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)