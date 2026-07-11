El Niño eleva venda de roupas e calçados de inverno em Porto Alegre

O frio intenso e o inverno chuvoso realmente ajudam nas vendas. Nova pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) aponta aumento já na comercialização para 35% dos entrevistados, acima do relato do mesmo período do ano passado. Inclusive a manutenção de venda, citada por 47%, é um bom resultado, pois ocorre em um cenário de endividamento das famílias e juro altos. Ainda que preocupante em vários aspectos, o El Niño incentiva o consumo de peças que dão conforto térmico e proteção contra chuva, acrescenta Pires. Mas...