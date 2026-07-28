Efeitos da Guerra dos Estados Unidos contra o Irã afetam os preços do gás natural no RS

A tarifa do gás natural no RS terá aumento de até 17% devido ao impacto dos conflitos no Oriente Médio. ROBERTO FURTADO / Divulgação

A molécula de gás natural não escapou dos efeitos da guerra dos Estados contra o Irã. Nesta terça-feira (28), a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovou um repasse direto de R$ 0,48 por m³ na tarifa. O valor não considera impostos.

A atualização entrará em vigor no próximo sábado, dia 1º de agosto, e contempla o repasse dos custos de aquisição do gás natural nos últimos meses. Conforme a Sulgás, o preço na compra da molécula foi fortemente afetado pelos conflitos no Oriente Médio. Apesar disso, a tarifa não foi atualizada desde fevereiro, quando houve o primeiro ajuste ordinário da conta gráfica no Estado.

Esse repasse de R$ 0,48 pode representar um aumento de cerca de 10% para clientes residenciais, 15% para indústrias e 17% para GNV. Essa medida não se aplica aos clientes que estão no mercado livre.

Para mitigar novos ajustes a partir de fevereiro do próximo ano, a Sulgás assinará aditivo de contrato com a Petrobras. Ficará estabelecido pelos próximos seis meses um teto de US$ 85,00 no barril de petróleo do tipo brent, um dos componentes do preço do gás natural.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)