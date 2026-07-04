"É possível produzir mais barato na China, mas não com a velocidade do Paraguai", diz economista gaúcho

Impostos menores, energia, mão de obra e segurança jurídica estão entre as vantagens de se ter um negócio no Paraguai. A proximidade do Rio Grande do Sul ajuda, disse o economista gaúcho Eduardo Vargas, da Capital RS FIDC e Central Importadora Têxtil, ao podcast Nossa Economia, de GZH:

— É possível produzir mais barato na China, mas não com a velocidade do Paraguai.

Mas é um paraíso? Não, explicou Vargas. Assista acima à entrevista feita com o profissional, que estou o Paraguai e visitou recentemente o país para analisar o ambiente de negócios.

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: indústria pauta presidenciáveis, banco investigado, novo hospital e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)