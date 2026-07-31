Depósito do lucro do FGTS, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 31.07

Agenda

Começa a ser depositada pela Caixa Econômica Federal (CEF) a divisão do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Serão R$ 13 bilhões. A distribuição é proporcional ao saldo do fundo em 31 de dezembro de 2025. É um procedimento anual. Todos os trabalhadores recebem, mas o saque só pode ser feito nas situações convencionais de uso do FGTS por lei, como para compra da casa própria ou doenças.

Petróleo em alta, com o barril a US$ 89. Precisa cair mais para aliviar a preocupação com a inflação.

Proposta do Santander de realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) voluntária por permuta para comprar todas as ações em circulação do Santander Brasil que ainda não pertencem ao grupo espanhol.

Preços ao produtor, inflação do atacado.

Disponibilidade de energia, do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Brasil contesta formalmente as tarifas adicionais impostas pelo governo dos Estados Unidos, solicitando consultas de controvérsia à Organização Mundial do Comércio (OMC).

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Pílulas

Dólar caiu 0,92%, para R$ 5,06. Ibovespa subiu 1,88%, aos 177.150 pontos.

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