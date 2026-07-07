Defesa da indústria nos EUA, Fiergs, dólar, Ibovespa, agenda e mais economia 07.07 

Agenda

Segundo dia de audiências públicas na USTR, agência de comércio exterior nos Estados Unidos que avalia novo tarifaço sobre importações do Brasil. Hoje terá falas, principalmente, de setores da indústria brasileira.

Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) apresenta suas propostas aos pré-candidatos ao governo do Estado. Saiba mais: Indústria do RS provocará Gabriel, Juliana e Zucco para que atuem em entraves federais

Petróleo começa o dia em alta, com o barril a US$ 72. Houve ataques ao Estreito de Ormuz.

FGV divulga a inflação pelo IGPD-I.

Brasil preencheu 98,5% da cota de exportação de carne bovina à China até junho, o que levou frigoríficos a reduzirem os abates devido à diminuição dos volumes a serem exportados.

Seminário Itinerante da NTC&Logística será realizado no Rio Grande do Sul, no Sest Senat.

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Pílulas

Dólar caiu 0,70%, para R$ 5,13. Ibovespa caiu 0,93%, aos 172.448 pontos.

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