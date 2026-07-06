Defesa contra tarifaço dos EUA, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 06.07

Agenda

Começam as sessões das audiências públicas da USTR, agência de comércio exterior dos Estados Unidos. Brasileiros participarão para evitar o novo tarifaço de Donald Trump, que pode chegar a 37,5%. Saiba mais: Risco de novo tarifaço, Unimed 24h, crise em cooperativas, falência de metalúrgica e mais, no Acerto de Contas

A poucos dias do prazo final para os Estados Unidos anunciarem se vão implantar a taxação de 25% sobre produtos brasileiros, o governo Lula aposta em nova reunião com o representante comercial, Jamieson Greer, e na oferta de redução de alíquotas para setores cujos mercados são dominados pelos americanos para impedir o tarifaço.

Banco Central divulga o relatório Focus, com previsões do mercado para os principais indicadores da economia.

Governo federal divulga a balança comercial, com exportações e importações. Dados semanais.

Ministério da Agricultura altera controles relacionados à exportação de carnes e derivados para atender à legislação da União Europeia sobre uso de antimicrobianos, com o objetivo de evitar uma suspensão dos embarques ao bloco a partir de setembro.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar caiu 0,76%, para R$ 5,16. Ibovespa subiu 0,74%, aos 174.070 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.