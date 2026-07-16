Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Fundada em 1990
Notícia

Decretada falência de fabricante de móveis da Serra após plano de  recuperação judicial ser rejeitado

Grupo recorrerá da decisão com o argumento de que houve "irracionalidade econômica" no voto dos trabalhadores

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