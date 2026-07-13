Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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De restaurante tailandês a livraria, cinco novas lojas se instalarão em alameda do Bom Fim

Foi alugado um imóvel ao lado para ampliar o complexo, que quer chegar a 15 operações

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