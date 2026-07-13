De restaurante tailandês a livraria, cinco novas lojas se instalarão em alameda do Bom Fim

Travessa com operações como pizzaria, restaurante italiano, sorveteria e cafeteria, a Alameda Bom Fim, na Rua Fernandes Vieira, em Porto Alegre, ganhará cinco novas operações: Woking Thai (comida tailandesa), Inpot (saladas), Livraria Santos, Hold (academia) e The Bloom Cookies. Outras duas estão em tratativas. Atualmente, há oito.

O complexo investirá R$ 300 mil na ampliação para um imóvel de 350 metros quadrados alugado ao lado. Cada uma das novas empresas também fará seu aporte, somando R$ 1,2 milhão. O espaço novo começa a funcionar em setembro.

— Diversificaremos para trazer circulação de público mais do dia a dia — diz Jairo Chotgues, que fundou o Alameda há cinco anos.

Parte dos recursos reformará o andar acima de uma das operações da Alameda. Serão instaladas mais três salas comerciais para locação, para visitantes trabalharem ou fazerem eventos. Haverá nova entrada pela Rua Fernandes Vieira.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)