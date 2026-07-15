"Cotribá teve problema sério com expansão grande e muito crédito", diz presidente da Ocergs

A visão do presidente do Sistema Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul), Darci Hartmann, sobre três cooperativas que enfrentam uma crise financeira séria no Estado foi a provocação da coluna na entrevista do executivo ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Sobre Piá e Languiru, disse que vê as cooperativas trilhando seus caminhos de recuperação, mas se mostrou preocupado com a Cotribá, que enfrenta dívida de R$ 1,4 bilhão:

“A cooperativa definiu o caminho da recuperação judicial, que entendemos não ser o do cooperativismo. A Cotribá teve um problema muito sério, com expansão grande liberando muito crédito, que não voltou à cooperativa. Em um mundo que exige escala, precisa gestão profissionalizada e cuidado com crédito. A Ocergs treina, acompanha e propõe mudanças. Está à disposição para apoiar a reconstrução, mas dentro das normas cooperativistas. Acreditamos que a Cotribá vai trilhar o seu caminho para a reestruturação e o associado possa ter seus problemas equacionados.”

Com 115 anos e sede em Ibirubá, a Cotribá é a cooperativa agropecuária mais antiga do Brasil. Ela tem recuperação judicial, mas está com o pedido negado. Recentemente, começou a pagar as verbas rescisórias de ex-funcionários.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)