Cooperativas e o endividamento rural

Como o endividamento rural impacta as cooperativas foi uma das pautas da entrevista do presidente do Sistema Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul), Darci Hartmann, ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: indústria pauta presidenciáveis, banco investigado, novo hospital e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)