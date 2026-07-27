Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Geração prateada
Notícia

Consumidor 60+ está se priorizando mais na hora de fazer compras

Perfil traçado a partir de 39 pesquisas mostra um consumidor mais autônomo, fiel às lojas e menos sensível ao preço

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Isadora Terra

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