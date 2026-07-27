Consumidor 60+ está se priorizando mais na hora de fazer compras

O público 60+ aumentou 89% as compras em lojas de bairro. Tonton1541 / stock.adobe.com

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Consumidores com mais de 60 anos estão se priorizando mais na hora de comprar. A mudança de comportamento aparece no e-book Consumidor 60+, elaborado pelo Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas-POA), que será lançado nesta segunda-feira (26).

O documento reúne dados de 39 pesquisas de intenção de compra realizadas entre 2017 e 2026 para traçar o perfil da chamada "geração prateada”. Entre as conclusões, mostra que o público 60+ aumentou 89% as compras em lojas de bairro. Além disso, valoriza atendimento personalizado e é mais fiel às lojas que oferecem boa experiência de compra. Outro aspecto observado é a maior autonomia financeira desse grupo.

— O público 60+ é essencial para o lojista, principalmente para o pequeno e médio comércio. É um consumidor que valoriza esse ambiente mais próximo de casa, é muito fidelizado e menos sensível ao preço do que outras faixas etárias — avalia o assessor de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas Porto Alegre, Victor Pires.

Segundo Pires, o consumidor 60+ também vem dando cada vez mais importância ao próprio bem-estar e comprando mais para si, acompanhando o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população gaúcha.

Curiosidade: O Dia dos Namorados teve o segundo maior gasto médio registrado na pesquisa pelo público 60+, com R$ 174,55. Só fica atrás da Black Friday, com R$ 670,47.

O levantamento também recomenda que os lojistas abandonem a ideia de que consumidores acima de 60 anos entram na loja apenas para comprar presentes para familiares.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)