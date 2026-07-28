Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Por 30 anos
Notícia

Concessionária assume a operação dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo 

Estão previstos investimentos de R$ 102,23 milhões em ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária dos terminais

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Isadora Terra

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