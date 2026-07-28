Concessionária assume a operação dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo 

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

A partir desta quarta-feira (29), os aeroportos Lauro Kurtz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, passam a ser administrados pela ON8, empresa do ECB Group. Até então, os terminais eram geridos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A companhia venceu o leilão de concessão dos terminais em setembro do ano passado e será responsável pela gestão pelos próximos 30 anos. Estão previstos investimentos de R$ 102,23 milhões em ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária das operações.

A maior parte dos recursos, R$ 66,24 milhões, será destinada ao aeroporto de Santo Ângelo, que demanda mais intervenções. As obras incluem melhorias no terminal de passageiros, sistemas de tecnologia, equipamentos eletromecânicos e pátio de aeronaves, com início previsto para 2027. Até dezembro de 2028, a meta é ampliar a capacidade para 173 passageiros por hora. Na etapa seguinte, prevista para 2029, serão construídos uma nova pista de táxi, pátio para três aeronaves e estacionamento com 91 vagas.

Em Passo Fundo, o investimento será de R$ 35,99 milhões. A ampliação do terminal deve elevar a capacidade para 159 passageiros por hora até o fim de 2028. Depois, estão previstas a expansão do pátio para até cinco aeronaves, adequações na pista de táxi e melhorias na infraestrutura de apoio.

Paralelamente, a concessionária e a prefeitura de Passo Fundo desenvolvem um projeto de R$ 36 milhões para ampliar a largura da pista de pouso de 30 para 45 metros, permitindo o retorno da operação de aeronaves de maior porte. A proposta prevê estudos para um terminal modular de cargas aéreas com cerca de 1,5 mil metros quadrados.

Em nota, a Prefeitura afirma que, neste momento, aguarda a apresentação dos projetos executivos, que irão "subsidiar a definição da forma e das condições para o repasse dos recursos".

Leia Mais Porto Alegre terá voos diretos para Punta del Este durante o verão

Na fase inicial da concessão, a empresa afirma, por nota, que vai priorizar reforço da sinalização dos aeroportos, reorganização dos fluxos de embarque e desembarque, manutenção das instalações e oferta de internet sem fio gratuita. A ON8 também prevê a contratação de novos funcionários, mas ainda não divulgou o número de vagas nem o cronograma de admissões.

Os voos comerciais programados seguem normalmente: Passo Fundo mantém ligações com Guarulhos e Viracopos, operadas por Gol, Latam e Azul, enquanto Santo Ângelo conta com ligação da Azul a Porto Alegre e Gol a Congonhas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)