Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios em saúde
Notícia

Começa construção de novo hospital no Vale do Sinos; obra tem 80 empregos com salário até R$ 7 mil

O investimento no projeto gira em torno de R$ 200 milhões

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