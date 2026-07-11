Começa construção de novo hospital no Vale do Sinos; obra tem 80 empregos com salário até R$ 7 mil

Empresa gaúcha de 44 anos, a Macro Engenharia está começando a construir o hospital da Doctor Clin em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O investimento gira em torno de R$ 200 milhões. O empreendimento será concluído até o início de 2028, diz o diretor da construtora, Fernando Holderbaum. Terá emergência, centro cirúrgico, UTI, entre outros espaços.

— Já construímos clínicas, mas nunca um hospital. Será a primeira instituição de saúde de maior porte.

Diretor da Macro Engenharia, Fernando Holderbaum comemora a construção do primeiro hospital pela empresa. Macro Engenharia / Divulgação

A obra vai gerar 80 empregos. A seleção já começou, com vagas para auxiliar de produção, pedreiros, carpinteiros, técnico de segurança do trabalho, pintores, encarregados, serralheiros, técnico de edificações, etc. Os salários vão de R$ 2,28 mil a R$ 7 mil, no caso de mestre e coordenadores de obra. Inscrições aqui.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)