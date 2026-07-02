Com queijo frito e polenta brustolada, galeteria estreia em Brasília e abre novo restaurante em Gramado

Tradicional galeteria com queijo frito e polenta brustolada, a Di Paolo abrirá nesta sexta-feira (3) uma unidade de R$ 2 milhões em Gramado e no final de julho um restaurante de R$ 8 milhões em Brasília, investimentos noticiados pela coluna ainda no ano passado. A operação da Região das Hortênsias ficará na frente do hotel Serra Azul, no coração da cidade. Será da marca Dipa, que vende o prato expresso, mas também terá pizza! O espaço terá 160 lugares para clientes e já contratou 24 funcionários.

— Criamos para democratizar o galeto. Custa um terço do valor da sequência e vendemos 80 mil pratos por mês — diz o sócio Paulo Geremia, lembrando que já tem um Di Paolo na cidade.

Paulo Geremia, fundador da rede de galeterias Di Paolo. Manoel Petry / Divulgação

Já no Distrito Federal, a Di Paolo ficará na Asa Sul. Terá três ambientes com capacidade para mais de 300 pessoas. Abrirá 50 empregos.

Com mais de 30 anos de mercado, a Di Paolo atua no Rio Grande do Sul, onde fica a sede, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e estreará, portanto, em Brasília.

Relembre entrevista do empresário ao podcast Nossa Economia, de GZH:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)