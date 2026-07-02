Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Três décadas de mercado
Notícia

Com queijo frito e polenta brustolada, galeteria estreia em Brasília e abre novo restaurante em Gramado

As duas unidades, juntas, receberam um investimento de R$ 10 milhões 

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