Com petróleo a US$ 100, governo prorroga subsídio à gasolina por mais 30 dias

Ministério da Fazenda informou que a medida passa a valer a partir de 26 de julho. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A jornalista Isadora Terra colabora com a jornalista Giane Guerra, titular deste espaço.

O governo federal prorrogou por mais 30 dias a subvenção de R$ 0,44 por litro da gasolina. Em nota enviada à coluna, o Ministério da Fazenda informou que a medida passa a valer a partir de 26 de julho, após o vencimento da portaria anterior, previsto para este sábado (25).

A nova portaria foi assinada na quinta-feira (23) pelo ministro Dario Durigan. O valor do subsídio, repassado diretamente a produtores e importadores, permanece o mesmo estabelecido desde maio, quando foi criado para amenizar os efeitos inflacionários da escalada dos preços do petróleo provocada pela guerra entre Estados Unidos e Irã. Como o barril voltou ao nível de US$ 100, maior patamar em dois meses, o governo decidiu renovar a subvenção.

Já o subsídio ao diesel, de R$ 1,12 por litro, havia sido prorrogado em 16 de julho por mais 60 dias.

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