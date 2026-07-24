Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Crise duradoura
Notícia

Com petróleo a US$ 100, governo prorroga subsídio à gasolina por mais 30 dias

Valor da subvenção se manteve o mesmo, a R$ 0,44 por litro

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Isadora Terra

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