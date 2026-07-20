Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Serra Gaúcha
Notícia

Com lustre de cinco metros e passeio inspirado em Veneza, empresa de cristais investe R$ 3 milhões em reforma 

Espaços serão inaugurados ainda no final deste mês

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Isadora Terra

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