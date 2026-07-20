Com lustre de cinco metros e passeio inspirado em Veneza, empresa de cristais investe R$ 3 milhões em reforma 

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Conhecida pela produção artesanal de cristal murano, a Cristais Gramado está investindo R$ 3 milhões em mudanças na área de visitação. O projeto inclui a reforma da fachada e hall de entrada, a criação de dois novos ambientes e um percurso para os visitantes, que deve entrar em operação até o fim deste mês.

As mudanças começam pelo hall de entrada, onde será instalado um lustre de cinco metros de altura. Em seguida, os visitantes passam por uma sala dedicada à história do cristal murano e por um ambiente inspirado em Veneza. O espaço terá uma simulação de passeio de gôndola, com plataforma móvel, efeitos visuais e uma sessão de cinema 4D, com vento, aromas e um filme sobre um artesão exilado na ilha de Murano no século XIII. Depois, o percurso segue pela fábrica, onde os artesãos produzem as peças ao vivo, e termina na loja.

A empresa também prepara um espaço para exposições de arte e eventos no terreno ao lado da fábrica. Batizado de "Arte Parque", o empreendimento tem inauguração prevista para o fim do ano. Aliás, agora o nome do passeio passou a ser "Cristais Gramado Murano Experience". Segundo a CEO da empresa, Lika Sauer, o investimento acompanha a mudança no comportamento dos turistas, que passaram a priorizar experiências durante as viagens. Também faz parte de um reposionamento da marca, que aposta

Lika Sauer, CEO da Cristais Gramado. Jonas Negidio / Cristais Gramado / Divulgação

— O turista não quer só visitar lojas quando está de férias, ele quer viver experiências.

A reforma deve resultar na contratação de novos funcionários, que deverá aumentar cerca de 10%. Atualmente, a empresa emprega aproximadamente 70 colaboradores.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)