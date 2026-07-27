Colégio constrói novo prédio de R$ 3 milhões para atender turmas de ensino médio em Porto Alegre

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Da zona norte de Porto Alegre, o Colégio Cristão Reverendo Olavo Nunes está ampliando sua estrutura com a construção de um novo prédio. A obra, com investimento de R$ 3 milhões, deve ser concluída até o fim deste semestre.

O novo espaço está sendo erguido com estruturas pré-moldadas e blocos. Foi projetado pelo escritório HB Arquitetura para atender a crescente demanda de alunos, inclusive das novas turmas de Ensino Médio. A ampliação contará com seis ambientes, entre eles salas de aula, salas para a coordenação, um hall de entrada integrado ao auditório já existente, banheiros, elevador e um rooftop (terraço). A expectativa é de que cerca de 30 profissionais, entre professores e equipe de apoio, sejam contratados. Atualmente, aproximadamente 20 trabalhadores atuam na construção.

A expansão acompanha a implantação gradual do ensino médio, iniciada neste ano após autorização concedida em 2025. Hoje, a escola mantém uma turma de 1º ano com 25 alunos. Em 2027, a previsão é oferecer os dois primeiros anos e, em 2028, concluir a implantação com a abertura do terceiro ano.

Fundado há 15 anos, o Colégio Cristão Reverendo Olavo Nunes atende atualmente cerca de 350 estudantes e reúne 65 profissionais, entre professores, monitores e equipe administrativa. A instituição teve origem na Escola Pequena Semente, voltada à educação infantil, e posteriormente passou a atuar como Escola Cristã Reverendo Olavo Nunes. Segundo o diretor-geral, Olavo Nunes Neto, a mantenedora estuda expandir o modelo para outras cidades, embora ainda não haja projetos definidos.

— Queremos replicar o modelo através de parceiros, com colegas que já trabalham no setor — explica Neto, que conta que o nome da instituição de ensino é uma homenagem ao avô, o Reverendo Olavo Nunes.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)