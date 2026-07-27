Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Zona Norte
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Colégio constrói novo prédio de R$ 3 milhões para atender turmas de ensino médio em Porto Alegre

Edificação deve ser concluída no final deste ano

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Isadora Terra

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