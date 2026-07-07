Clube de padel é instalado com R$ 3,5 milhões no 4º Distrito

Estrutura da a Arena Volx Padel tem 2,5 mil metros quadrados e fica no 4º Distrito, em Porto Alegre. Andressa Pereira Arquitetura / Divulgação

Com cinco quadras e investimento de R$ 3,5 milhões, a Arena Volx Padel foi instalada na Rua Comendador Azevedo, 185, no bairro Floresta, em Porto Alegre. O galpão, no 4º Distrito, teve um albergue por 15 anos e alagou na enchente. A reforma, aliás, usou materiais impermeáveis e afastou a rede elétrica do chão para evitar contato com a água.

— Queria jogar padel em Porto Alegre e as quadras estavam sempre cheias. O esporte está crescendo, vi uma oportunidade — diz Pedro Martins, sócio com Analu Aragon, que fará a gestão, e Bruno Piccoli, que tem experiência em beach tennis.

O clube funcionará todos os dias, da manhã à noite. Terá vestiários, bar próprio, churrasqueiras, espaço para crianças e estacionamento. É negociada ainda uma loja da Kona, marca de raquetes, roupas e acessórios que quer ampliar venda de itens de padel.

O aluguel da quadra parte de R$ 100 e é feito por aplicativo, onde jogadores podem marcar a partida com outros clientes. Também haverá plano para mensalistas, com descontos por pagamento antecipado. Foram contratados cinco funcionários, mas a ideia é chegar a 13.

O que é padel?

O padel mistura tênis com squash e é bastante praticado na Argentina e no Uruguai, que exportaram o esporte ao Rio Grande do Sul. Atletas gaúchos são reconhecidos pela habilidade na modalidade.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)