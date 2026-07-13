Cesta básica sobe quatro vezes a inflação de 2026 em Porto Alegre

A cesta básica da capital gaúcha passou a custar, em junho, R$ 889,58. Pesquisa é feita pelo DIeese. Rogerio da Silva / Agencia RBS

A cesta básica de Porto Alegre acumulou um aumento de 13,44% no primeiro semestre de 2026. A pesquisa mensal é feita pelo Dieese, considerando 13 alimentos. A alta é mais do que quádruplo da inflação do período, de 3,18%, segundo o IBGE.

As elevações mais intensas foram no tomate e na batata, que mais do que dobraram de preço. Ambos têm efeito de safra. O plantio de tomate tem sido castigado pelo frio. No caso da batata, a entrada de nova colheita começa a amenizar a alta em alguns lugares, mas ainda não no Rio Grande do Sul.

Também subiram de preço o feijão, com redução da área plantada, e o leite, com recuperação de cotação após longo de período de queda. As carnes têm alta menor, mas pesam no cálculo porque o preço é alto. Há uma redução mundial de produção, combinada à elevação da exportação pelo Brasil, acrescenta o Dieese.

Por outro lado, destaque para a queda do café, que devolve na nova safra parte da elevação fortíssima dos últimos anos de quebras. Redução forte também no óleo de soja, com aumento na oferta do grão e menor demanda para biodiesel, e no açúcar, com avanço da colheita de cana-de-açúcar.

Com as variações, a cesta básica da capital gaúcha passou a custar, em junho, R$ 889,58. O Dieese destaca que o valor representa 59% do salário mínimo líquido.

Para os próximos meses, atenção ao preço do petróleo, que puxa o diesel para cima. A grande maioria dos alimentos é colhida e transportada com o combustível. Além disso, o El Niño gera uma preocupação mundial com preços de alimentos, principalmente pelo seu impacto nas lavouras.

Variações de preço na cesta básica de Porto Alegre de janeiro a junho de 2026:

Tomate: 126,22%

Batata: 117,04%

Feijão: 25,81%

Leite: 19,80%

Pão: 3,94%

Carne: 3,71%

Manteiga: 1,18%

Arroz: -1,84%

Farinha: -3,15%

Banana: -8,63%

Açúcar: -12,34%

Óleo: -12,95%

Café: -13,37%

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o Desenrola que está travado nos bancos

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.