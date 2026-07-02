Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Logística
Notícia

BR-285 terá estudo para concessão e duplicação, garante governo federal a empresários do RS

A rodovia é um gargalo logístico para as indústrias e o agronegócio das regiões Noroeste e Norte 

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