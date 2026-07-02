BR-285 terá estudo para concessão e duplicação, garante governo federal a empresários do RS

Prazo para publicação de edital para contratação da empresa que fará o estudo de viabilidade da concessão e duplicação é estimado em três semanas. Francieli Alonso / Agencia RBS

Empresários do noroeste do Rio Grande do Sul receberam sinalização positiva do governo federal sobre a BR-285, rodovia que é um gargalo na região. O Ministério dos Transportes autorizou a publicação do edital para contratação da empresa que fará o estudo de viabilidade da concessão e duplicação. Um grupo da Associação Comercial e Industrial de Panambi (ACI) esteve na Infra SA, empresa pública federal que estrutura projetos de logística.

— O prazo estimado é de três semanas para a publicação — disse à coluna o empresário Reno Schmidt, CEO da Bruning Tecnometal, que integra a ACI Panambi.

Em entrevista recente ao Gaúcha Atualidade, a coluna perguntou ao ministro dos Transportes, George Santoro, sobre a BR-285. Na ocasião, ele já afirmou, sem dar as datas, que havia projeto para duplicar a rodovia e que estava em elaboração de propostas.

— Primeiro, temos que fazer os estudos e os projetos para depois incluir no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para poder fazer os investimentos. Há um trecho grande no qual já estamos investindo, em São José dos Ausentes, o qual esperamos concluir até o final do ano.

E relembre entrevista recente do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, com o empresário Reno Schmidt escancarando o problema logístico da região:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)