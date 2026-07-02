Bolso apertado leva à busca de eletrodomésticos baratos, exceto a secadora de roupa no inverno chuvoso

Apesar do consumo resistente, os preços não recuaram tanto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desacelerou bastante a procura por eletrodomésticos de inverno no geral, avalia o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). A pesquisa mostrou que o "movimento alto" foi citado agora por apenas 7% dos entrevistados contra 48% do mesmo período do ano passado. Apesar do consumo resistente, os preços não recuaram tanto por efeito do dólar ainda sobre os eletrodomésticos importados e do diesel sobre o frete, especialmente da linha branca. Estes fatores também aumentam outros gastos do orçamento familiar.

— Não é motivo climático, mas sim consequência multifatorial de alta nos preços internacionais, margens reduzidas e dificuldade de consumir — analisa o assessor de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas POA, Victor Pires.

Ainda assim, 54% do varejo espera dias mais frios e, com eles, aumento no movimento. Como no Dia dos Namorados, os lojistas (69,8%) estão recorrendo a promoções para puxar o cliente. Em 2025, eram apenas 11%.

— É reação à Selic alta. Desconto ajuda a viabilizar a compra sem depender de crédito caro.

A preocupação com o gasto aparece, inclusive, no cuidado maior com o consumo de energia (subiu de 6,6 para 7,3 em uma escala de 0 a 10). Mas este cuidado financeiro fica bem evidente na escolha dos aparelhos. Muito mais lojistas identificam aumento na procura por aquecedores (69%) do que por ar condicionado/split (11,4%). A busca por ar, aliás, caiu para 60% dos comerciantes. É um equipamento bem mais caro, custando em média R$ 2.131, contra R$ 218 de um aquecedor.

Já o grande destaque é a secadora de roupas. O consumidor, definitivamente, tem buscado a alternativa para conviver com o inverno porto-alegrense. As vendas aumentaram para 44% dos entrevistados, contra apenas 15% que identificaram essa procura maior no ano passado. Isso que o preço médio praticamente dobrou para R$ 2.004.

— Inverno mais chuvoso dificulta secar roupa no varal e a secadora se torna solução prática — comenta Pires.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)