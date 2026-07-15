BNDES nega problemas em programa que financia carro para taxistas e motoristas de aplicativo

Principal operador do programa, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES ) nega que estejam ocorrendo problemas para liberação de crédito no Move Brasil , lançado pelo governo federal para financiar carros com juro reduzido para taxistas e motoristas de aplicativo. Em nota, diz que o programa está em "pleno funcionamento, com operações e repasse de recursos sendo realizados por meio da rede de instituições financeiras credenciadas, conforme o modelo previsto."

Acrescenta que, para o Rio Grande do Sul, já foram aprovados R$ 249,7 milhões para 2.139 clientes de 131 municípios. A coluna vem recebendo relatos de concessionárias de veículos e de consumidores. Um dos pontos é a dificuldade para análise de crédito, o que compete à instituição financeira intermediária, e o outro é a demora ou o não repasse do valor pelo BNDES. Sobre isto, o banco afirma: "Como é característico em programas dessa natureza, que envolvem etapas de habilitação, análise de crédito e contratação junto aos agentes financeiros, a aprovação das operações ocorre de forma gradual. O repasse de recursos para as instituições financeiras é realizado após a aprovação do crédito e emissão da Nota Fiscal de compra do veículo."