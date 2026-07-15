BNDES nega problemas em programa que financia carro para taxistas e motoristas de aplicativo

Principal operador do programa, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nega que estejam ocorrendo problemas para liberação de crédito no Move Brasil, lançado pelo governo federal para financiar carros com juro reduzido para taxistas e motoristas de aplicativo. Em nota, diz que o programa está em "pleno funcionamento, com operações e repasse de recursos sendo realizados por meio da rede de instituições financeiras credenciadas, conforme o modelo previsto."
Acrescenta que, para o Rio Grande do Sul, já foram aprovados R$ 249,7 milhões para 2.139 clientes de 131 municípios. A coluna vem recebendo relatos de concessionárias de veículos e de consumidores. Um dos pontos é a dificuldade para análise de crédito, o que compete à instituição financeira intermediária, e o outro é a demora ou o não repasse do valor pelo BNDES. Sobre isto, o banco afirma: "Como é característico em programas dessa natureza, que envolvem etapas de habilitação, análise de crédito e contratação junto aos agentes financeiros, a aprovação das operações ocorre de forma gradual. O repasse de recursos para as instituições financeiras é realizado após a aprovação do crédito e emissão da Nota Fiscal de compra do veículo."
Quem já fez operação pelo Move Brasil: Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi, Ailos, GM Financial, Volkswagen Financial Services, Banco Stellantis e Mobilize Financial Services.
Já o programa para compra de motocicletas por mototaxistas e entregadores de aplicativo teve o início adiado para o dia 27 de julho. O governo federal diz que precisa adaptar os sistemas.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)