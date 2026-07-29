Bar da Cidade Baixa está à venda por R$ 80 mil

Bar localizado na Rua General Lima e Silva, em Porto Alegre, está sendo ofertado com estrutura completa e estoque.

O bar Alívio da CB, localizado na Rua General Lima e Silva, 1196, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, foi colocado à venda por R$ 80 mil. O anúncio foi divulgado em redes sociais. Com 140 metros quadrados, o estabelecimento está sendo ofertado com estrutura completa e estoque, para continuidade imediata.