Bar da Cidade Baixa está à venda por R$ 80 mil

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.
O bar Alívio da CB, localizado na Rua General Lima e Silva, 1196, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, foi colocado à venda por R$ 80 mil. O anúncio foi divulgado em redes sociais. Com 140 metros quadrados, o estabelecimento está sendo ofertado com estrutura completa e estoque, para continuidade imediata.
Segundo o anúncio de venda, o aluguel mensal é de R$ 4.343. A coluna entrou em contato com o estabelecimento, mas não obteve retorno.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)