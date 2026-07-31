Banrisul voltará a financiar compra de imóveis; veja os juros e prazos

Empréstimo cobrirá até 75% do valor do imóvel pelo Banrisul. Reinaldo Foltz / Divulgação

O Banrisul está retomando a sua carteira de crédito imobiliário, ou seja, voltará a financiar imóveis. As operações estavam suspensas desde outubro de 2024, período em que vários bancos interromperam os empréstimos por falta de recurso no mercado. É o chamado “funding”.

— Nos adequamos às novas regras do Banco Central e reabriremos o crédito agora em agosto na nossa rede de agências — detalhou o presidente Fernando Lemos ao antecipar o assunto à coluna.

Presidente do Banrisul, Fernando Lemos. Lauro Alves / Agencia RBS

O recurso agora segue vindo da poupança, mas também de Letras de Crédito Imobiliário (LCI), conforme alterações do Banco Central. No Banrisul, será possível financiar imóveis novos ou com até 10 anos. O empréstimo cobrirá até 75% do valor do bem, com pagamento em prazo de 15 a 30 anos.

Pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), as taxas serão de 11% a 12% ao ano, mais TR (taxa referencial). Já no Sistema Hipotecário (SH), o juro será de 11,5% a 14%, dependendo do valor do imóvel.

SFH (Sistema Financeiro da Habitação)

Destinado principalmente à compra da casa própria.

Tem regras definidas pelo governo, como limite no valor do imóvel.

Permite usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

SH (Sistema Hipotecário)

Também chamado de Sistema Financeiro Imobiliário.

Geralmente, financiamentos com regras mais flexíveis.

Costuma ser usado para imóveis de maior valor ou operações que não se enquadram no SFH.

Em geral, não permite o uso do FGTS.

Juros, prazos e limites dependem mais da política do banco.

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