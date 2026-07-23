Banrisul disponibiliza pix pela carteira digital

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.
O Banrisul passou a permitir que clientes façam pagamentos via Pix diretamente por carteiras digitais (Wallets). O uso se assemelha ao já realizado para cartões de crédito e débito. A diferença é que agora será utilizado o Pix também. Para acessar o recurso, é necessária uma autorização prévia no aplicativo do banco.
Além do Pix por aproximação, a integração também permite pagamentos por chave QR Code e Pix Copia e Cola dentro da carteira digital.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)