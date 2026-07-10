Aumento do etanol na gasolina "vem aí" nos próximos dias, diz ministro da Fazenda

Ainda que tenha adiado a retirada de subsídio da gasolina, a alta do petróleo com o revés na guerra do Irã não altera o plano de aumentar o uso de biocombustíveis, disse o ministro da Fazenda, Dario Durigan, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Isso contempla o aumento da mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel.

— Inclusive, é o contrário, fortalece o que o Brasil tem feito. Na lei de combustíveis do futuro, damos garantia de consumo para quem produz biocombustível para ter uma demanda firme para que façam investimentos.

Durigan confirmou que subirá de 30% para 32% a mistura de etanol na gasolina, apesar de ter sido cancelada a reunião dessa quarta-feira (8) no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que tomaria essa decisão. O ministro confirmou o que a coluna havia previsto, de que a definição foi adiada pela oscilação do preço do petróleo, que subiu 5% após a interrupção do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã.

— O E32 vem aí nos próximos dias. (O patamar) É muito maior do que no resto do mundo.

Sobre o biodiesel, que está em 15% de mistura no combustível fóssil, Durigan disse que pediu ao Ministério de Minas e Energia segurança da parte técnica, mas a intenção é ter um aumento ainda em 2026.

— Os motores estão preparados? A cadeia produtiva está pronta? Aí não é uma questão econômica, é mais operacional.

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Biocombustíveis

De um lado, há o argumento de que elevar a mistura de etanol e biodiesel diminui a dependência de importação, que está, neste momento, deixando o mercado interno impactado pela oscilação das cotações internacionais do petróleo. De outro, os biocombustíveis podem encarecer em um primeiro momento caso não haja subsídios, provocando inflação, algo do que o governo está fugindo.

Biodiesel

No caso do biodiesel, como Durigan sinalizou, tem ainda a resistência, especialmente de transportadoras, sob o argumento de que pode danificar motores. Quanto a isso, o presidente da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), ex-deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen, tem defendido então que se agilize a testagem. Acabou de informar a coluna que o presidente Lula e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, visitarão o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em São Caetano do Sul (SP), no dia 13 para acompanhar testes de aumento da mistura de biodiesel.

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