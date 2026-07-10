Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Aumento do etanol na gasolina "vem aí" nos próximos dias, diz ministro da Fazenda

Já a elevação da mistura de biodiesel depende de outras garantias, afirmou Durigan em entrevista à Rádio Gaúcha 

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