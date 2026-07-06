"Aulas começariam na metade de janeiro", avisa diretor do Sinepe sobre férias de inverno de um mês em 2027

Diretor do Sinepe/RS, Bruno Eizerik deu entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. YouTube / Reprodução

Caso as férias escolares de inverno tenham que ser de um mês em 2027, as aulas terão que começar na metade de janeiro, alerta o diretor do Sindicato do Ensino Privado no Rio Grande do Sul (Sinepe/RS), Bruno Eizerik, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Lei federal sancionada recentemente determina que coincidam com todo o período entre a abertura e o encerramento da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Vale para ensino privado e público.

— As aulas terão que começar pelo dia 10 ou 15 de janeiro ou não conseguiríamos cumprir os 200 dias letivos obrigatórios para o ano — complementou.

Eizerik complementa que o setor não foi chamado para debater a lei, aprovada no Congresso e sancionada pelo Executivo. Ele acredita que, assim como ocorreu em lei semelhante para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a obrigatoriedade será derrubada na Justiça. Uma ação está sendo preparada pela federação nacional que representa as escolas privadas.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)