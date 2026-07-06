"Aulas começariam na metade de janeiro", avisa diretor do Sinepe sobre férias de inverno de um mês em 2027

Caso as férias escolares de inverno tenham que ser de um mês em 2027, as aulas terão que começar na metade de janeiro, alerta o diretor do Sindicato do Ensino Privado no Rio Grande do Sul (Sinepe/RS), Bruno Eizerik, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Lei federal sancionada recentemente determina que coincidam com todo o período entre a abertura e o encerramento da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Vale para ensino privado e público.
— As aulas terão que começar pelo dia 10 ou 15 de janeiro ou não conseguiríamos cumprir os 200 dias letivos obrigatórios para o ano — complementou.
Eizerik complementa que o setor não foi chamado para debater a lei, aprovada no Congresso e sancionada pelo Executivo. Ele acredita que, assim como ocorreu em lei semelhante para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a obrigatoriedade será derrubada na Justiça. Uma ação está sendo preparada pela federação nacional que representa as escolas privadas.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)