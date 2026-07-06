Até o mel tenta barrar tarifaço dos EUA, usando o mesmo argumento do açaí

Até produtores de mel foram aos Estados Unidos tentar barrar o tarifaço sobre suas exportações. Qual o reflexo no Rio Grande do Sul? O Estado é o maior produtor brasileiro, com 9 mil toneladas ao ano. Representante da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (Abemel), João Marcelo Messas foi chamado a falar na audiência pública do Escritório do Representante de Comércio norte-americano (USTR, na sigla em inglês), parte da investigação que propõe sobretaxas de até 37,5% sobre importações brasileiras. Foi resgatada a argumentação usada pelo açaí, isento do imposto:
— Como no caso do açaí, o Brasil é origem de 80% do mel orgânico consumido pelos norte-americanos, que não o produzem. É complexo nos substituir — diz Messas.
Ouça acima a entrevista completa ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. O governo dos Estados Unidos decidirá até dia 15 se avança com a imposição da sobretaxa.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: RS fora de aporte bilionário da GM, fábrica falida e renovações de sede de bancos
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)