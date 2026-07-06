Até o mel tenta barrar tarifaço dos EUA, usando o mesmo argumento do açaí

Até produtores de mel foram aos Estados Unidos tentar barrar o tarifaço sobre suas exportações. Qual o reflexo no Rio Grande do Sul? O Estado é o maior produtor brasileiro, com 9 mil toneladas ao ano. Representante da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (Abemel), João Marcelo Messas foi chamado a falar na audiência pública do Escritório do Representante de Comércio norte-americano (USTR, na sigla em inglês), parte da investigação que propõe sobretaxas de até 37,5% sobre importações brasileiras. Foi resgatada a argumentação usada pelo açaí, isento do imposto: