As apostas de um dos maiores bancos que atuam no país para o PIB do RS em 2026 e 2027

O PIB do Rio Grande do Sul crescerá 1,12% em 2026 e 0,54% em 2027, projeta o Santander em análise enviada com exclusividade à coluna. O banco é um dos maiores em atuação no país. A título de comparação, a previsão é de 1,8% para o Brasil em 2026 e de 1% em 2027. No Sul, a aposta é em 1,4% em 2026 e 1% em 2027.

— Parte do crescimento no Sul decorre da retomada após enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. O Estado teve uma recuperação relativamente rápida. Mas El Niño é um risco a ser monitorado — avaliou Henrique Danyi, economista do Santander, em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha (assista a íntegra acima).

É esperada uma desaceleração para o Sul como um todo (veja tabela abaixo), mas Santa Catarina deve ter o melhor desempenho. A indústria tem ficado estagnada, com oscilações no Rio Grande do Sul. O agro se recuperou em 2025, mas depende do clima. Serviços têm desempenho moderado, com resultado mais positivo em Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, o setor de serviços representa 53% do PIB, indústria tem 22%, e agropecuária pesa 10,6%. A divisão, do IBGE, ainda é de 2023.

Confira a entrevista em áudio:

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: abrir negócio no Paraguai, Unimed 24h e eólica de R$ 3,9 bi busca licença no RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)