Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Finanças pessoais
Notícia

Após recorde, inadimplência dos gaúchos tem segundo mês de queda (ainda que pequena) 

 Ainda que tenha reduzido um ponto percentual por vez, isso não ocorria há dois anos

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