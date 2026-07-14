Após recorde, inadimplência dos gaúchos tem segundo mês de queda (ainda que pequena) 

A inadimplência entre gaúchos cai para 37,1% em junho, segundo indicador calculado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA). Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Junho de 2026 trouxe de boa notícia uma pequena queda na inadimplência dos gaúchos para 37,1%. Foi o segundo mês de recuo após um recorde em abril de 37,3%. Ainda que tenha reduzido 0,1 ponto percentual por vez, isso não ocorria há dois anos. O indicador, que a coluna passará a destacar a partir deste mês, é calculado pelos economistas Oscar Frank e Marcelo Ayub, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), com base nos dados da Equifax / Boa Vista SCPC.

A entidade vê efeito do Desenrola, programa para inadimplentes renegociarem dívidas lançado pelo governo federal no início de maio. O alerta, porém, é que esse tipo de medida costuma trazer alívio apenas temporário. Entre os entraves para melhorar as finanças familiares, a CDL cita: juro alto, impacto da guerra nos preços, aposta em bets, falta de educação financeira e alimentos mais caros com o El Niño.

Tais fatores, aliás, pressionam famílias com renda menor, que são exatamente as com mais contas atrasadas. A inadimplência fica acima de 40% entre quem tem renda mensal até R$ 2 mil. A taxa cai para perto de 20% apenas entre quem ganha acima de R$ 9 mil.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, a inadimplência dos consumidores fica um pouco acima da média estadual, em 37,5%. Também houve queda após o recorde de 37,8%. Ainda assim, ambas as taxas, estadual e da Capital, ficam acima das registradas no mesmo mês de 2025.

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