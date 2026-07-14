Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Após estreia em Porto Alegre, gigante dos supermercados prepara mais três atacarejos no RS: "Catarina é do Sul, não de Marte"

Em entrevista à Gaúcha, vice-presidente do grupo falou da concorrência, da "briga" para ter preços baixos e do endividamento do consumidor; veja fotos da nova loja

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