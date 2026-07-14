Após estreia em Porto Alegre, gigante dos supermercados prepara mais três atacarejos no RS: "Catarina é do Sul, não de Marte"

Prestes a inaugurar a sétima loja no Rio Grande do Sul, que será sua estreia em Porto Alegre, o Grupo Pereira, sétima maior rede de supermercados do país, já planeja mais unidades no mercado gaúcho. Ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, o vice-presidente João Pereira reforça que outra será aberta em Erechim nos próximos 90 dias e conta que mais dois terrenos estão engatilhados para receberem lojas. O investimento em cada uma vai de R$ 45 milhões a R$ 70 milhões. É dinheiro próprio, não crédito de mercado, que está caro.

O Fort Atacadista da Capital será aberto nesta quarta-feira (15) na Avenida Manoel Elias, bairro Passo das Pedras. Terá 3 mil metros quadrados e foco em produtos perecíveis, o que sinaliza uma mudança no perfil de atacarejo.

— O segmento precisa de recorrência. Os perecíveis trazem o cliente à loja no dia a dia, não só na compra do rancho do mês, como se fazia na época da inflação. Atacarejo hoje tem açougue, hortigranjeiros, padaria e até peixaria. Passou de 6 mil para 13,5 mil itens à venda. É o papel do supermercado, mas mantendo a essência do preço menor. Para isso, "brigamos" diariamente com as indústrias.

Sobre os preços agressivos, que até deixam apreensivos os supermercadistas gaúchos, Pereira diz que a rede consegue porque compra em grande volume. O grupo tem 190 unidades, de varejo a financeiras, farmácias e logística.

— O volume "na mesa" faz diferença na negociação.

Vice-presidente do Grupo Pereira, João Pereira, diz que a rede consegue vender por preço baixo, porque compra em grande volume. Matheus Rodrigues / Divulgação

Mas o executivo reclama da postura da concorrência local. O grupo levou a sede para São Paulo, mas tem origem e forte atuação em Santa Catarina.

— Temos amigos e alguns não tão amigos, que tentam nos boicotar. Há fornecedores regionais que restringem negociações ou não nos vendem porque alguma rede local disse para não fazê-lo. É ruim para a indústria gaúcha, pois privilegiamos o local, um terço da nossa venda é de produtos da região e, inclusive, levamos estes itens para outros Estados. O catarina é daqui, não é de Marte. Somos do Sul, geramos desenvolvimento e empregos no Rio Grande do Sul.

Pereira ainda relata que o endividamento das pessoas reduziu margens da indústria e dos supermercados, que tentam não repassar toda a alta de preços com a inflação dos alimentos. Além disso, vê as bets como uma "praga" no orçamento das famílias e reclama das canetas emagrecedoras.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)